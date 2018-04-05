Анджелина Джоли увлечена женатым актером

По информации издания, пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году. Еще с того времени в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.

По словам источника издания, в последнее время они очень много видятся и созваниваются.

Известно, что актер с 2008 года женат на Райан Шохьюз. По словам инсайдера, Хоук пока не перешел границу в отношениях с Джоли. Однако при встрече постоянно осыпает ее комплиментами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились провести процедуру развода по "особенному контракту". Сообщается, что Анджелина категорически настаивала на своем праве забрать и воспитывать детей без вмешательства Брэда.