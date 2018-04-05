02:00 05.04.2018 | Культура | Новости
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Анджелина Джоли увлечена женатым актером

В сети гуляет информация, что известная актриса Анджелина Джоли якобы увлеклась актером Итаном Хоуком. Об этом пишет Radar Online.

Анджелина Джоли увлечена женатым актером

По информации издания, пара познакомилась во время съемок в фильме Забирая жизни в 2004 году. Еще с того времени в СМИ появились слухи о том, что между ними начался роман.

По словам источника издания, в последнее время они очень много видятся и созваниваются.

Известно, что актер с 2008 года женат на Райан Шохьюз. По словам инсайдера, Хоук пока не перешел границу в отношениях с Джоли. Однако при встрече постоянно осыпает ее комплиментами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились провести процедуру развода по "особенному контракту". Сообщается, что Анджелина категорически настаивала на своем праве забрать и воспитывать детей без вмешательства Брэда.


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