Участники Linkin Park продадут множество инструментов

Об этом сообщает сайт Reverb.com.

В частности, некоторую сумму из продажи инструментов планируется предоставить благотворительным программам, таких как "Музыка для помощи".

Вице-президент программы "Музыка для помощи" Уитни Виллер заявила, что музыканты на протяжении последних 13 лет были очень великодушными приверженцами программы, в реальности даря возможность миссии помогать выжившим и пострадавшим в результате стихийных бедствий общинам.

На Интернет-аукционе будут выставлены на продажу такие инструменты, как ремикс-станция, клавиши, стабилизаторы, а также педали для барабанов. Одним из наиболее интересных предложений группы является клавишная гитара Yamaha KX5 Keytar, использованную в нескольких турах и клипе What I’ve Done. Инструмент будет идти в комплекте со специальным баннером группы, который использовался для подписания автографов.

Помимо прочего, можно приобрести известный синтезатор Moog Etherwave Plus Theremin, на каком Майк Шинода играл в час концертов 2010 года, в том числе выступление на церемонии MTV Video Music Awards.

Купить инструменты Linkin Park фанаты смогут с 4 апреля на специализированном сайте Reverb.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ресурсом DoSomething.org ежегодно обнародует списки знаменитостей, которые больше других отводили деньги на благотворительность, в результате в 2017 году самым великосердечным среди звезд оказался хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper.