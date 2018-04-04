17:50 04.04.2018 | Культура | Новости
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Участники Linkin Park продадут множество инструментов

Члены известной американской рок-группы Linkin Park продадут через Интернет собственные инструменты, использованные в мировых турне. Вырученные средства отошлют на помощь семьям и общинам, пострадавшим в связи со стихийными бедствиями.

Участники Linkin Park продадут множество инструментов

Об этом сообщает сайт Reverb.com. 

В частности, некоторую сумму из продажи инструментов планируется предоставить благотворительным программам, таких как "Музыка для помощи".

Вице-президент программы "Музыка для помощи" Уитни Виллер заявила, что музыканты на протяжении последних 13 лет были очень великодушными приверженцами программы, в реальности даря возможность миссии помогать выжившим и пострадавшим в результате стихийных бедствий общинам.

На Интернет-аукционе будут выставлены на продажу такие инструменты, как ремикс-станция, клавиши, стабилизаторы, а также педали для барабанов. Одним из наиболее интересных предложений группы является клавишная гитара Yamaha KX5 Keytar, использованную в нескольких турах и клипе What I’ve Done. Инструмент будет идти в комплекте со специальным баннером группы, который использовался для подписания автографов.

Помимо прочего, можно приобрести известный синтезатор Moog Etherwave Plus Theremin, на каком Майк Шинода играл в час концертов 2010 года, в том числе выступление на церемонии MTV Video Music Awards.

Купить инструменты Linkin Park фанаты смогут с 4 апреля на специализированном сайте Reverb.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", ресурсом DoSomething.org ежегодно обнародует списки знаменитостей, которые больше других отводили деньги на благотворительность, в результате в 2017 году самым великосердечным среди звезд оказался хип-хоп-исполнитель Chance the Rapper.


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