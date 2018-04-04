Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Сообщается, что Филиппа доставили в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона. Также известно, что операция запланирована уже на сегодня, 4 апреля.

Ведь в последнее время 96-летний супруг королевы Великобритании имеет проблемы с бедром, из-за чего он пропустил участие в запланированных мероприятиях. Вообщем-то, это и послужило основной причиной, чтобы не принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение. В последний раз он принял участие в публичном мероприятии в августе, тогда он наблюдал за парадом Королевских морских пехотинцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего визита в Великобританию встретилась с Ее Величеством королевой Елизаветой II, где решила сделать ей оригинальный подарок. Оказалось, что презентом стала баночка меда.