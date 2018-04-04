Известный актер Ченнинг Татум расстался с супругой

Отмечается, что пара находиться в браке с 2009 года.

В своем посте актер указал, что такое решение пара приняла обоюдно.

"Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь - это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны", - отметил актер.

Татум также сообщил, что не намерен вдаваться в детали относительно расставания. И призвал уважать приватность семейной жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная исполнительница из Америки Кэти Перри посвятила бойфренду Орландо Блуму композицию со сцены в Токио. Судя по всему пара снова вместе после длительного расставания.