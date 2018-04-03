04:00 03.04.2018 | Культура | Новости
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Умерла бывшая жена Нельсона Манделы

Бывшая супруга прошлого лидера Северо Африканской Республики Нельсона Манделы, Винни Мандела умерла. На момент смерти ей был 81 год.
 

Умерла бывшая жена Нельсона Манделы

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление представителя семьи Виктора Дламини.

Дламини рассказал, что женщина умерла после продолжительной болезни, в связи с которой пребывала в больнице с начала года. По его словам, она мирно ушла в окружении своих родных и близких.

Винни вышла замуж за Нельсона Манделу в 1958 году. В 1996 году пара разошлась, это произошло уже после того, как Мандела выиграл первые всеобщие президентские выборы в ЮАР. При жизни Винни Мандела активно занималась политикой и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин.

Как указано в сообщении, Витнни Мандела сохранила память о муже Нельсоне Манделе в течение многих лет, которые он провел заключенным на острове Роббен, и помогала в борьбе за правосудие в Южной Африке, являясь одним из ее наиболее узнаваемых лиц.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Российской Федерации в среду, 28 марта, умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев.


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