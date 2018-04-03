Умерла бывшая жена Нельсона Манделы

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление представителя семьи Виктора Дламини.

Дламини рассказал, что женщина умерла после продолжительной болезни, в связи с которой пребывала в больнице с начала года. По его словам, она мирно ушла в окружении своих родных и близких.

Винни вышла замуж за Нельсона Манделу в 1958 году. В 1996 году пара разошлась, это произошло уже после того, как Мандела выиграл первые всеобщие президентские выборы в ЮАР. При жизни Винни Мандела активно занималась политикой и возглавляла лигу Африканского национального конгресса женщин.

Как указано в сообщении, Витнни Мандела сохранила память о муже Нельсоне Манделе в течение многих лет, которые он провел заключенным на острове Роббен, и помогала в борьбе за правосудие в Южной Африке, являясь одним из ее наиболее узнаваемых лиц.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Российской Федерации в среду, 28 марта, умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев.