Мелания Трамп пришла на мероприятие Белого дома в пальто за 2600 долларов

Об этом сообщают СМИ Америки.

По плану благотворительного мероприятия - сладости для малышей, торжественное выступление главы США и пасхальный кролик.

Как сразу подметили журналисты, на событие супруга лидера США Мелания Трамп принарядилась в пальто пастельно-голубого оттенка от Burberry ценою в 2600 долларов, узкие черные брюки и ботфорты.

Известно, что недавно Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией и младшей дочерью Тиффани посетил пасхальную службу во Флориде в церкви the Church of Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, где Первая леди продемонстрировала платье-миди без рукавов от Azzedine Alaпa, стоимостью 3600 долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", мультипликационный сериал "Симпсоны" представил американского президента Дональда Трампа в новом образе.