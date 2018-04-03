17:30 03.04.2018 | Культура | Новости
100190368:test

Мелания Трамп пришла на мероприятие Белого дома в пальто за 2600 долларов

В Соединенных Штатах Америки вчера, 2 апреля, президент государства Дональд Трамп и его жена Мелания совместно устроили традиционный праздничный прием на безупречном газоне Белого дома в честь Пасхи.

Мелания Трамп пришла на мероприятие Белого дома в пальто за 2600 долларов

Об этом сообщают СМИ Америки.

По плану благотворительного мероприятия - сладости для малышей, торжественное выступление главы США и пасхальный кролик.

Как сразу подметили журналисты, на событие супруга лидера США Мелания Трамп принарядилась в пальто пастельно-голубого оттенка от Burberry ценою в 2600 долларов, узкие черные брюки и  ботфорты.

Известно, что недавно Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией и младшей дочерью Тиффани посетил пасхальную службу во Флориде в церкви the Church of Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич, где Первая леди продемонстрировала платье-миди без рукавов от Azzedine Alaпa, стоимостью 3600 долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", мультипликационный сериал "Симпсоны" представил американского президента Дональда Трампа в новом образе.


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня состоится матч нон-грата: Ювентус - Реал - ВИДЕО В аэропорту Борисполь будет выделена отдельная полоса для обслуживания фанатов Лиги Чемпионов Зачем нужно было "убирать" дочь Скрипаля: раскрыты детали следсвия Пять рецептов пасхального кулича
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив