15:33 02.04.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Звезды украинской эстрады встретились с Пэрис Хилтон - ФОТО

Наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон во Львове сделала настоящий фурор среди украинской тусовки.

Звезды украинской эстрады встретились с Пэрис Хилтон - ФОТО

Отметим, что не только на красной дорожке, но и все время девушку сопровождал ее жених - актер Крис Зилка. Кстати, как оказалось, у него дедушка - из Украины.

К сожалению, представителей СМИ не пустили на закрытую вечеринку, но сама Пэрис опубликовала в своем Twitter фото собственного DJ-сета. Сообщалось, что средства от ее выступления передадут учреждению, помогающему матерям-одиночкам.

Помимо этого, Хилтон выложила в Twitter фото львовских крыш, объяснив, что это очень красивый город.

Вместе с тем удалось выяснить, что на торжественное открытие 31 марта прибыли знаменитости нашей страны - Дзидзьо, Мария Яремчук, Злата Огневич, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, футболист Артем Федецкий, а также львовские депутаты.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", украинская известная певица Джамала поделилась радостной новостью. У звезды и ее мужа Бекира Сулейманова вчера, 27 марта, родился сын.


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