10:41 02.04.2018 | Культура | Новости
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В США ушел из жизни легендарный лауреат премий Эмми Стивен Бочко

На 74 году жизни в США скончался известный сценарист и продюсер Стивен Бочко. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В США ушел из жизни легендарный лауреат премий Эмми Стивен Бочко

Как отмечается, смерть настигла Стивена во сне, находясь в окружении своей семьи. По информации издания, он долгое время боролся с лейкемией, которая в итоге стала причиной его ухода из жизни.

Всемирно известным он стал благодаря таким проектам, как Блюз Хилл стрит, Закон Лос-Анджелеса, Полиция Нью-Йорка.

Также за свою продолжительную карьеру кинематографист стал обладателем десяти премий Эмми.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Российской Федерации  умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев. По его словам, об этом ему сообщила внучка актера. Смерть связана с длительной болезнью.


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