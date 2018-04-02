В США ушел из жизни легендарный лауреат премий Эмми Стивен Бочко

Как отмечается, смерть настигла Стивена во сне, находясь в окружении своей семьи. По информации издания, он долгое время боролся с лейкемией, которая в итоге стала причиной его ухода из жизни.

Всемирно известным он стал благодаря таким проектам, как Блюз Хилл стрит, Закон Лос-Анджелеса, Полиция Нью-Йорка.

Также за свою продолжительную карьеру кинематографист стал обладателем десяти премий Эмми.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Российской Федерации умер актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев. По его словам, об этом ему сообщила внучка актера. Смерть связана с длительной болезнью.