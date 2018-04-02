В России внезапно умер известный режиссер-критик Михаил Угаров

По предварительной информации, художественный руководитель Театра.doc скончался от сердечного приступа. Так, на странице в Facebook Театра.doc выразили сожаление в связи с трагическим событием.

"Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно", — сообщила в своем Facebook режиссер Марина Разбежкина.

Также сообщается, что его спектакль "Облом off" заволевал приз зрительских симпатий фестиваля "Золотая маска" в 2013 году. А спектакль "Жизнь удалась" в 2010 году был отмечен специальным призом жюри "Золотой Маски".

Кстати, Угаров постоянно критиковал российскую власть - в связи с этим у него были проблемы с ФСБ. В свою очередь, позиция режиссера по Украине оставалась неясной. Известно лишь, что он был одним из тех, кто написал открытое письмо с призывом освободить задержанных террористами в Славянске украинских коллег - пропавших 25 апреля 2014 года - Павла Юрова и Дениса Грищука.

"На сегодняшний день главный враг частного человека – это государство. Война идет вот здесь. Здесь линия фронта", - ранее заявлял он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защитника и капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори нашли мертвым в гостиничном номере.