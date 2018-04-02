09:59 02.04.2018 | Культура | Новости
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В России канатоходец упал из-под купола цирка - ВИДЕО

В цирке Иркутской области в воскресенье вечером, 1 апреля, произошло происшествие.

В России канатоходец упал из-под купола цирка - ВИДЕО

Тут канатоходец на глазах у публики упал с высоты арены. К счастью, серьезных травм артист на получил.

Как сообщает российское издание РИА Новости, причиной инцидента стала потеря натяжение троса. Во время исполнения номера под куполом цирка мужчина сорвался с высоты порядка восьми метров.

Ему помогли подняться подбежавшие сотрудники цирка. При этом канатоходец нашел в себе силы поклониться публике.

Сейчас артист чувствует себя нормально, при падении он только ушиб руку.

По словам руководителя департамента культуры администрации Братска Евгения Гудкова, канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб только левую руку, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 1 апреля, горел деревообрабатывающий завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области. Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.


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