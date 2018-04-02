В России канатоходец упал из-под купола цирка - ВИДЕО
В цирке Иркутской области в воскресенье вечером, 1 апреля, произошло происшествие.
Тут канатоходец на глазах у публики упал с высоты арены. К счастью, серьезных травм артист на получил.
Как сообщает российское издание РИА Новости, причиной инцидента стала потеря натяжение троса. Во время исполнения номера под куполом цирка мужчина сорвался с высоты порядка восьми метров.
Ему помогли подняться подбежавшие сотрудники цирка. При этом канатоходец нашел в себе силы поклониться публике.
Сейчас артист чувствует себя нормально, при падении он только ушиб руку.
По словам руководителя департамента культуры администрации Братска Евгения Гудкова, канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб только левую руку, - пояснил он.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 1 апреля, горел деревообрабатывающий завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области. Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.
Канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому над Ниагарским водопадом между США и Канадой. За последние 128 лет Ник - первый человек, которому выдали разрешение Комиссии Ниагарского водопада на подобный трюк.