Игорь Николаев разочаровал фанатов

Фотография размещена в сети Instagram.

Недавно Николаев поехал в Германию, где провел несколько дней со своим другом Сергеем Шакуровым. Композитор разместил совместный снимок с Шакуровым в свой микроблог.

Онподписал, что наслаждается фруктовым чаем на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым и выразил ему благодарность за душевные деньки.

Подписчики сразу не узнали изменившегося композитора на фото. Некоторые из них поняли, что на снимке позирует именно Николаев лишь из-за его усов. За последнее время артист заметно прибавил в весе.

В Интернете уже текут обсуждения изменений во внешности Игоря. Они пишут, что не узнали артиста, пока не увеличили фото и что он больше походит на Преснякова-старшего, чем на себя.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно свалился со сцены.