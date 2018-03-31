04:00 31.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Игорь Николаев разочаровал фанатов

58-летний известный советский и российский композитор, певец, автор текстов песен, продюсер Игоря Николаев поделился фотографиями. Последнее фото деятеля серьезно взволновало поклонников. 

Игорь Николаев разочаровал фанатов

Фотография размещена в сети Instagram.

Недавно Николаев поехал в Германию, где провел несколько дней со своим другом Сергеем Шакуровым. Композитор разместил совместный снимок с Шакуровым в свой микроблог.

Онподписал, что наслаждается фруктовым чаем на свежем воздухе с другом, гениальным актером Сергеем Шакуровым и выразил ему благодарность за душевные деньки.

Подписчики сразу не узнали изменившегося композитора на фото. Некоторые из них поняли, что на снимке позирует именно Николаев лишь из-за его усов. За последнее время артист заметно прибавил в весе.

В Интернете уже текут обсуждения изменений во внешности Игоря. Они пишут, что не узнали артиста, пока не увеличили фото и что он больше походит на Преснякова-старшего, чем на себя.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно свалился со сцены.


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