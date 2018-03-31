01:00 31.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала рассказала, о подготовке к родам и как приводила себя в форму

Известная украинская певица Джамала поделилась с поклонниками, как она готовилась к пополнению в семье и поддерживала себя в форме помсле родов. Об єтом сообщает Milktalks.
 

Джамала рассказала, о подготовке к родам и как приводила себя в форму

Певица с супругом Бекиром ездили на фестивали и ходили на концерты во время беремнности. Он допустила, что ее ребенок думает, что все вокруг постоянно поют. Артистка добавила, что если верить, что дети запоминают все уже в утробе, то впечатлений у младенца должно быть достаточно много.

Джамала заявила, что они с мужем не посещали курсы, как многие, но у них было несколько индивидуальных встреч на тему партнерских родов. Книги об уходе за ребенком читает супруг, потому что девушка называет себя очень мнительной.

Также Джамала добавила, что во время беременности ее вкусы в еде не поменялись, но она прилагала усилия  тому, чтобы следить за фигурой и не переедать. Артистка занималась "ленивой" йогой и систематически посещала бассейн в спортивном клубе.

Новоиспеченная мать поделилась, что за время беременности набрала 13 кг, но призвала не пугаться девушек, если с ними происходит подобное, потому что это может быть даже красивым. К тожу же, судя по комментариям в социальных сетях, многим кажется, что ДЖамала должна остаться в таком весе.  

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинская певица Джамала, которая 27 марта стала мамой, поделилась, что хочет большую семью и рассказала, сколько детей хочет иметь.


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