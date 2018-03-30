Танцовщица Алена Шоптенко продемонстрировала фанатам неожиданную находку

Танцовщица опубликовала фото в социальной сети Instagram.

По рассказу Шоптенко, она перебирала старые вещах, когда гостевала в отчем доме и обнаружила диплом "Облицовщика-плиточника".

Девушка заявила, что помнит, когда и как его получала. Шоптенко шутит, что теперь сможет гордиться тем, что умеет не только танцевать, а еще и плитку положить. Также она выразила уверенность в победе на шоу "Облицовка со звездами".

Поклонников удивила находка хореографа. Они прокомментировали, что талантливые люди - талантливы во всем, и заметили, что девушка не пропадет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинская певица Джамала, которая 27 марта стала мамой, поделилась, что хочет большую семью и рассказала, сколько детей хочет иметь.