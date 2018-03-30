05:00 30.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Солист группы "СКАЙ" исполнил забавный кавер об украинском футболисте

Популярный украинский певец, глава рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук неожиданно перепел известную песню группы "Тебе це може вбити".

Солист группы

Солист опубликовал видео с песней на странице радиостанции "Максимум" в социальной сети Facebook.

Кавер был исполнен в шоу "Удачное утро" на Радио "Максимум". Собчук исполнил нашумевший хит "Тебе це може вбити", но заменил текст песни на шуточный.  Популярные ноты романтической песни зазвучали в форме монолога скандально известного бывшего футболиста украинской команды "Динамо" Александра Алиева. В перепеве упоминалось о любви спортсмена к алкоголю.

На странице радиостанции заметили, что люди должны это услышать.

Как известно, вокруг Александра Алиева не один раз поднимался шум в связи с его пристрастием к алкоголю, наркотикам и семейных конфликтов с побоями его жены им же самим.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Бельгии на стадионе "Морис Дюфран" вместимостью 30143 зрителей в Льеже провели дружескую игру между футбольными сборными Украины и Японии.


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