Солист группы "СКАЙ" исполнил забавный кавер об украинском футболисте

Солист опубликовал видео с песней на странице радиостанции "Максимум" в социальной сети Facebook.

Кавер был исполнен в шоу "Удачное утро" на Радио "Максимум". Собчук исполнил нашумевший хит "Тебе це може вбити", но заменил текст песни на шуточный. Популярные ноты романтической песни зазвучали в форме монолога скандально известного бывшего футболиста украинской команды "Динамо" Александра Алиева. В перепеве упоминалось о любви спортсмена к алкоголю.

На странице радиостанции заметили, что люди должны это услышать.

Как известно, вокруг Александра Алиева не один раз поднимался шум в связи с его пристрастием к алкоголю, наркотикам и семейных конфликтов с побоями его жены им же самим.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Бельгии на стадионе "Морис Дюфран" вместимостью 30143 зрителей в Льеже провели дружескую игру между футбольными сборными Украины и Японии.