Подробности бракосочетании Меган и Гарри

Об этом сообщает Daily Mail.

Герб будет содержать девиз, щит со ссылкой на заслуги девушки и ее семьи.

Кольцо невесты произведут на свет ювелиры Cleave and Company, следуя заказу принца Гарри. Сообщается, что главный камень аксессуар был доставлен из Ботсваны, которая памятна для влюбленных после визита туда в августе прошлого 2017 года.

Для будующей жены Меган Маркл уже наняли королевского телохранителя из Королевского полицейского управления полиции.

В сообщении подтверждено, что семья Гарри оплатит мероприятие, в том числе церковную службу, музыку, цветы и прием.

Спрогнозировано, что более 100 тысяч человек приедет в Виндзор и Беркшир в день свадьбы.ю Их предупреждают о возможных обысках. Также 30 млн фунтов стали будет окружать свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. В частности, это барьеры, снайперы и сканеры, как в аэропортах.

Правоохранительные органы страны тем временем повышают уровень безопасности в городе и продолжат это делать в течение следующих семи недель.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", невеста принца Гарри планирует тратить на платье не больше, чем герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая купила наряд за 250 000 фунтов.