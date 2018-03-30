Олег Скрипка рассказал о ценном подарке от отца – ФОТО

Соответствующий снимок Скрипка опубликовал на своей Facebook-странице.

На фото музыкант опубликовал свой первый баян. Этот инструмент будущей звезде купил отец, когда Олегу было 7 лет.

"Баян - первый музыкальный инструмент, которым я овладел еще с детства! Сейчас в моей коллекции несколько десятков баянов", - подписал фото Скрипка.

Также он поделился, что в его памяти сохранились те моменты, когда они вместе его покупали. Известно, что они купили его в киевском универмаге "Украина", когда ему было всего семь лет.

"Несмотря на свой почтенный возраст этот баян до сих пор со мной - именно его вы видите почти на всех концертах ВВ и собственно на этой фотографии!" - написал он.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", известная исполнительница из Америки Кэти Перри посвятила бойфренду Орландо Блуму композицию со сцены в Токио. Судя по всему пара снова вместе после длительного расставания.