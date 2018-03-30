Melovin рассказал, чем будет поражать на Евровидение 2018

Об этом сообщает издание Viva.

Артист заявил, что не привык говорить о выступлении, как о каком-то разрыве на сцене. Он предупредил, что многие пытаются сделать шоу с помощью ярких постановок, света, дыма на сцене, но часто избыток спецэффектов заслоняет самого исполнителя и его песню.

Melovin прогнозирует шоу, декорации, что-то особенное в номере, но так, чтобы это не будет отвлекать от смысла песни, главного месседжа, что сделать сложнее, ведь номер должен дополнять исполнителя. Он выразил уверенность, что такого еще не было.

По мнению Melovin, его композицию поймут все, независимо от страны проживания. Он заявил, что не любит, когда о песне говорят очень много, потому что ее нужно слушать и воспринимать.

Свою песню "Under The Ladder" он охарактеризовал как не сложную - о поражениях, которые приводят к успеху.

Известно, что во время национального отбора Джамала говорила о том, что для победы в конкурсе необходимо не только хороший номер - нужно устойчивость к стрессам. Артист выразил уверенность, что его ничто не выведет из себя, ведь он уже имеет опыт конкурсов. Так, во время "Х-Фактор" постоянно был стресс прямых эфиров, которые, к слову, длились не две недели, а гораздо больше.

Напомним, как ранее собщал "УРА-Информ", украинская певица Руслана Лыжичко сделала фотографии того, как проходит подготовка Португалии к проведению музыкального всемирного конкурса Евровидение 2018.