В Беларусии отменили концерт певца, который выступал в "ЛНР" и "ДНР"

Об этом сообщает сайт "Белорусский партизан".

Сообщается, что расследование об этом барде напечатали благодаря позиции редактора белорусского сайта informnapalm.org Дениса Ивашина, после проведения которого концерт отменили.

Как утверждает Ивашин, эта информация была разослана во все органы государственного управления. В частности, в Гродненский облисполком и горисполком, непосредственно связь поддерживалась и Гродненским драмтеатром.

Он добавил, что непосредственно в расследовании была представлены данные, чтобы население проявляло свою гражданскую позицию и обращалось в перечисленные органы. По его мнению, именно такая твердая гражданская позиция привела к отмене концерта.

Ивашин заявил, что собирается в дальнейшем следить за выступлениями Нежавца в городах Беларуси и что его журналистская деятельность будет и дальше направлена на то, чтобы приостановить в Беларусии деятельность подобных бардов.

Он отметил, что уже обладает информацией, что в апреле запланирован концерт Нежавца в Полоцком районе. Он обратился с призывом к местным активистам из Полоцка также проявить свою гражданскую позицию и принять меры, чтобы его концертную деятельность остановили.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом году Украина экспортировала в Беларусь почти половину предназначенных для продажи за границу объемов томатного сока.