06:00 29.03.2018 | Культура | Новости
100189864:test

В Беларусии отменили концерт певца, который выступал в "ЛНР" и "ДНР"

В Гродненском драматическом театре Беларусии отменили выступление белорусского певца, автора и исполнителя Алексея Нежавца, который до этого приезжал с гастролями на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В Беларусии отменили концерт певца, который выступал в

Об этом сообщает сайт "Белорусский партизан".

Сообщается, что расследование об этом барде напечатали благодаря позиции редактора белорусского сайта informnapalm.org Дениса Ивашина, после проведения которого концерт отменили.

Как утверждает Ивашин, эта информация была разослана во все органы государственного управления. В частности, в Гродненский облисполком и горисполком, непосредственно связь поддерживалась и Гродненским драмтеатром.

Он добавил, что непосредственно в расследовании была представлены данные, чтобы население проявляло свою гражданскую позицию и обращалось в перечисленные органы. По его мнению, именно такая твердая гражданская позиция привела к отмене концерта.

Ивашин заявил, что собирается в дальнейшем следить за выступлениями Нежавца в городах Беларуси и что его журналистская деятельность будет и дальше направлена на то, чтобы приостановить в Беларусии деятельность подобных бардов.

Он отметил, что уже обладает информацией, что в апреле запланирован концерт Нежавца в Полоцком районе. Он обратился с призывом к местным активистам из Полоцка также проявить свою гражданскую позицию и принять меры, чтобы его концертную деятельность остановили.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в прошлом году Украина экспортировала в Беларусь почти половину предназначенных для продажи за границу объемов томатного сока.


Поделиться
Читайте также:
 
В российском Следкоме озвучили основную версию пожара в Кемерово В Хмельницкой области поймали нелегальных продавцов оружия В Харькове подорожает проезд в метро Португалия отзывает посла в РФ для консультаций
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив