Руслана продемонстрировала подготовку Португалии к Евровидению 2018

Об этом сообщает пивица на своей странице в Facebook.

Как сообщает Руслана, в этом 2018 году "Евровидение" организуют в Португалии на огромной красивой сцене Altice Arena, рассчитанной на 20 тысяч зрителей. Португальцы гарантируют новые эффекты.

Руслана с Павлом Грицаком (Euromedia) и послом Украины в Португалии госпожой Инной Огнивец в Лиссабоне работали над оформлением презентации Украины во время Евровидения весь день.

Как делится певица, она также провела встречу с теми, кто работает над постановкой конкурса, при этом увидев сцену, арену, и саму идею Евровидения. Она высказала уверенность, что на мероприятии в Португалии должно быть круто, также как и у нас.

Напоминаем, как ранее сообщал "УРА-Информ", выбор участника от России на песенный конкурс "Евровидение-2018" совсем не изменился от прошлогоднего, в этом году страну в Португалии будет представлять Юлия Самойлова.