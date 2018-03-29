Американская звезда спела со сцены для Орландо Блума - ВИДЕО

Как отметила артистка во время концерта, она в последнее время чувствует себя любимой. При этом песня, которую она исполнила для бойфренда, была о любви.

"Я чувствую себя любимой - так сильно, как никогда раньше. И моя песня как раз об этом необыкновенном чувстве - о любви! Она - о тебе и для тебя, мой милый!", - призналась Перри.

Добавим, что сейчас американская звезда находится в туре по Азии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская певица Кэти Перри после поцелуя 19-летнего участника шоу Американский идол, обвиняется в домогательствах.Так, во время шоу артистка неожиданно поцеловала молодого участника соревнования Тревора Холмса.