Умерла известная французская актриса Стефан Одран

Смерть звезды подтвердил ее сын, актер Тома Шаброль, передает La Croix.

Отмечается, что на момент смерти кинозвезде было 85 лет. Одран наиболее известна по ролям в фильмах своего бывшего мужа Клода Шаброля. Среди них — "Кузены", "Милашки", "Ухажеры", "Око лукавого", "Демаркационная линия" и "Скандал".

Стефан Одран также снималась у испанского кинематографиста Луиса Бунюэля. В частности, она исполнила роль в картине "Скромное обаяние буржуазии".

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", умер известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко. Он скончался от тяжелой болезни, с которой в последнее время боролся.