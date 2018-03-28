Джамала рассказала, сколько хочет детей

Об этом написано в ее интервью для издания Elle.

Джамала утверждает, что трое детей – это хорошо, просто прекрасно. Она добавила, что у нее есть сестра, и она знает, как важно быть в семье не одному.

Знаменитость заявила, что хочет иметь такую же большую семью, какая была у нее самой.

Известно, что у Джамалы много двоюродных братьев и сестер, она считает это очень крутым, особенно если членам семьи регулярно встречаться.

Она вспомнила, как в детстве они часто делились одной шоколадкой или, когда кто-то приносил батончик Mars, разрезали его на пять частей.

Она раасказала, что пусть даже ты сам даже не почувствовал вкус кока-колы, но зато дал всем попробовать.

Звезда часто встречает людей, у которых нет братьев и сестер. Она предположила, что эти люди чувствуют себя более одиноким.

Также она считает, что когда в семье не единственный ребенок, то он растет менее эгоистичным. По ее мнению, тот, кого воспитывают одного, очень часто становится избалованным, у него появляется чувство, что все в мире крутится вокруг него, а это неправильно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", популярная американская актриса родом из Украины Мила Кунис снова беременна.