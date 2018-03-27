10:19 27.03.2018 | Культура | Новости
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В США известная модель стала "Иконой стиля – 2018"

Всемирно известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл стала "Иконой моды" 2018 года. Об этом сообщает издание Elle.

В США известная модель стала

Отмечается, что на церемонии вручения, 4 июня 2018 года, в США пройдет церемония вручения премии CFDA Award, которую присуждают за заслуги в индустрии моды.

Несмотря на то, что до начала премии осталось несколько месяце, имена некоторых лауреатов уже стали известны. Так, американский совет модельеров признал победительницей в номинации "Модная икона" британскую супермодель Наоми Кэмпбелл.

Добавим, что Кэмпбелл стала моделью в 15 лет. Она до сих пор остается одной из самых востребованных персон в модной индустрии и считается культовой моделью.

На сегодняшний день на ее счету более 500 обложек глянцевых журналов. Также Наоми стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложке журнала Time.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года. При этом глава государства на церемонии вручения премии в Киеве отметил, что на получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки.


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