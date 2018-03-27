10:59 27.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Сегодня отмечается Всемирный день театра

По всей Украине и миру сегодня, 27 марта, театральные работники отмечают Всемирный день театра, установленный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра.

Сегодня отмечается Всемирный день театра

Отметим, что больше 70 театральных коллективов Украины почти каждого дня вводят своих зрителей в волшебную страну открытий, показывают им героев нашего времени, знакомят с сокровищами классики, зовут к размышлениям о времени и о себе.

Украина очень богата на талантливых, умных, грациозных профессионалов своего дела.

Шесть театров оперы и балета открывают волшебный мир музыки, гармонии и красоты, три театра музыкальной комедии и оперетты зовут к себе любителей этого искрометного жанра.

Кукольные театры и театры юного зрителя приобщают к искусству детей. Но самые распространенные театры — драматические и музыкально драматические.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная гвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник. Президент Украины Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили военнослужащих Национальной гвардии и поблагодарили их за работу.


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