19:54 27.03.2018 | Культура | Новости
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Минкультуры в связи с трауром призвало отменить увесилительные мероприятия в России

Министерство культуры России призвало учреждения, которые пребывают в распоряжении ведомства, отменить все развлекательные мероприятия 28 марта, в день траура по жертвам трагедии в Кемерово.

Минкультуры в связи с трауром призвало отменить увесилительные мероприятия в России

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

Как указано в заведении, Министерства культуры рекомендует отменить все цирковые мероприятия, а также воздержаться от проведения мероприятий, носящих увеселительный характер.

Министерство подчеркивает, что рекомендации распространяются также на региональные и муниципальные учреждения — театры, филармонии, музеи и другие.

Как известно, 28 марта, согласно указу президента РФ Владимира Путина, объявлен общенациональным днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", после страшной трагедии в российском Кемерово, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проведет проверки более 25 тысяч зданий относительно соблюдения правил пожарной безопасности в украинских торговых центрах.


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