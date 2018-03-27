13:52 27.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Двукратный обладатель премии "Промышленник года" Ирина Мирошник об упаковочной индустрии

Двукратный обладатель премии "Промышленник года" общенациональной программы "Человек Года" Ирина Мирошникуже 20 лет руководит одной из крупнейших компанийпо производству гибкой упаковки, на сегодняшний день международной группой компаний IMMER Group. 

Двукратный обладатель премии

В этом году из ее рук наивысшее признание получил Олег Корнецкий, Генеральный директор ПАО "Днепровагонмаш", обладатель премии "Промышленник года" 2017 года. Пользуясь случаем, мы решили узнать у Ирины о новых достижениях ее компании, движущих силах индустрии упаковки и о ее вкладе в развитие отечественной промышленности.

В прошлом году Вас признали лучшим промышленником года. Что у Вас нового за прошедший год?

Мы продолжаем быть лидером упаковочной индустрии. Качество нашей продукции ежегодно признается на мировом уровне.Внедряем новые технологии и решения в индустрии гибкой упаковки. Было налажено промышленное производство нового продукта –биоразлагаемой пленки для мульчирования (проект в агросекторе) и нового материала для гибкой упаковки - нетканого материала.

Что двигает Вашу индустрию, на что ориентируетесь в производстве?

Как ни надоело всем слово инновации, но именно они сегодня определяют будущее нашей отрасли исоздание новых материалов для улучшения потребительских свойств и экологичности. Европа ради этого переходит к новой модели экономики в следующем году,экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Эта "Четвертая индустриальная революция" сменит линейную модель экономики цикличной, которая установится в ЕС на ближайшие 100 лет. Суть новой модели проста – удерживать произведенное сырье или продукт в цикле как можно дольше. За счет этого ЕС рассчитывает экономить 500 млн евро и сокращать отходы на 100 млн тонн ежегодно. Гибкой упаковке в ЕЗЦ относится особая роль, ведь ее можно будет держать в цикле "производство-переработка" 3-4 и больше раз.

"Четвертая индустриальная революция» звучит сильно! Расскажите в чем Ваша роль?

Как очевидно, это очень серьезная и сложная работа, которая требует внимания и действий каждого участника производственно-сбытовой цепочки, атакже государства. В январе этого года ЕС официально зафиксировал цель – вся полимерная упаковка в Европе к 2030 году должна стать перерабатываемой. Для достижения этой цели каждому участнику цепочки нужно решить свои задачи: государству – инфраструктурные, поставщикам – сырьевые. Наша задача, как производителя конечного продукта, гибкой упаковки, - обеспечить все возможности для переработки материала. Именно этим сейчас и занимаемся.Мы вместе с несколькими передовыми европейскими компаниями участвуем в проекте CEFLEX, где вместе работаем над созданием новой модели жизненного цикла гибкой упаковки согласно стандартам Экономики замкнутого цикла.

Приведите пример такой работы?

Например, недавно, вместе с несколькими клиентами мы заменили классическую упаковкудля кофе (ред. "стики3 в 1"), в структуре которой был комбинированный с фольгой материал, на легко перерабатываемую упаковку исключительно из полимеров,причем с теми же свойствами. Конечно, до этого ее тоже можно было перерабатывать, но сложней и дороже. Или наша собственная разработка – полностью перерабатываемая полимерная упаковка с визуальными и тактильными свойствами хлопка "COTTONTOUCH". Упаковка из такого материала долго сохраняет продукты свежими и бережет экологию.

Вы упомянули об экологии. Насколько важен для Вас этот вопрос?

Этой теме отведено отдельное внимание в нашей компании. Наша продукция и производство сертифицируется независимыми органами в соответствии с мировыми стандартами и требованиями пищевой, экологической, трудовой безопасности. Аудиты проходят на наших предприятиях регулярно, работа по улучшению – это непрерывный процесс.

Быть экологически и социально ответственным – сегодня это не просто выбор, а необходимость.

Кто еще оценивает Ваши достижения в этой области?

Многие. Например, по итогам ежегодного всеукраинского проекта "Экология, окружающая среда и природопользование в Украине", наше производство признали лучшим по уровню внедрения экологически безопасных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в 2017 году.  Проект, кстати, важный, проходит под патронатом Министерства экологии и природных ресурсов Украины и при поддержке Государственной экологической инспекции Украины.

Говоря о государственных органах, как Вы взаимодействуете с ними по вопросам, связанными с Вашей индустрией или промышленностью в целом?

Государство решает глобальные задачи, стратегические вопросы, опираясь на экспертизу и комментарии профильных организаций и объединений. Мы поддерживаем коммуникацию с законодателями через нашу профессиональную Ассоциацию гибкой упаковки Украины, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую ТПП, Союз химиков Украины, УСПП и прочие объединения бизнеса. Мы стремимся к европейской модели общения, где мы – профессионалы и эксперты отрасли. Очень хотелось бы, чтобы, как в Европе, законодательная власть прислушивалась к мнению экспертов отрасли и бизнесу.

А есть ли у Вас пример инициирования законодательных инициатив?

Как один из недавних примеров, в феврале мы подняли вопрос онормах миграции первичных ароматических аминов в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. К сожалению, на данный момент, эти химические соединения даже не внесены в список канцерогенов, не говоря уже о действенном механизме обязательного контроля, но мы надеемся скоро это изменить.

По Вашему мнению, какой вклад в развитие Украины вносит Ваша промышленность?

Благодаря нашим решениям, производители пищевой и непищевой продукции расширяют географию своего присутствия, повышают продажи своего товара. С этого года аграрии имеют доступ к биоразлагаемой пленке для мульчирования,экологичнойагротехнологии, которая значительно повышает эффективность выращивания урожая. Мы поддерживаем высокотехнологичное производство, продолжаем разработку новых материалов. Наши предприятия предоставляют рабочие местаквалифицированным техническим и научным специалистам.

Каким Вы видите будущее своей индустрии, каковы перспективы на ближайшие 5 лет?

Мы живем в эпоху цифровых технологий. С каждым годом они проникают все глубже и глубже в нашу жизнь и производственные процессы. Индустрия упаковки не является исключением. Уже сегодня в нашем производстве мы используем технологии цифровой печатина гибкой упаковке, дополненной реальности и разные методы защиты от контрафакта. В будущем мы видим рост популярности этих технологий. Физическая упаковка товара будет иметь продолжение в цифровом мире. В обозримом будущем потребители смогут узнать все о продукте, просто, нацелив на него свой смартфон, а производитель сможет тут же собирать маркетинговую статистику и отслеживать перемещение своего продукта в реальном времени. И конечно,будет наблюдаться все большее проникновение биоразлагаемых материалов.


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