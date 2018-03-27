Двукратный обладатель премии "Промышленник года" Ирина Мирошник об упаковочной индустрии

В этом году из ее рук наивысшее признание получил Олег Корнецкий, Генеральный директор ПАО "Днепровагонмаш", обладатель премии "Промышленник года" 2017 года. Пользуясь случаем, мы решили узнать у Ирины о новых достижениях ее компании, движущих силах индустрии упаковки и о ее вкладе в развитие отечественной промышленности.

В прошлом году Вас признали лучшим промышленником года. Что у Вас нового за прошедший год?

Мы продолжаем быть лидером упаковочной индустрии. Качество нашей продукции ежегодно признается на мировом уровне.Внедряем новые технологии и решения в индустрии гибкой упаковки. Было налажено промышленное производство нового продукта –биоразлагаемой пленки для мульчирования (проект в агросекторе) и нового материала для гибкой упаковки - нетканого материала.

Что двигает Вашу индустрию, на что ориентируетесь в производстве?

Как ни надоело всем слово инновации, но именно они сегодня определяют будущее нашей отрасли исоздание новых материалов для улучшения потребительских свойств и экологичности. Европа ради этого переходит к новой модели экономики в следующем году,экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ). Эта "Четвертая индустриальная революция" сменит линейную модель экономики цикличной, которая установится в ЕС на ближайшие 100 лет. Суть новой модели проста – удерживать произведенное сырье или продукт в цикле как можно дольше. За счет этого ЕС рассчитывает экономить 500 млн евро и сокращать отходы на 100 млн тонн ежегодно. Гибкой упаковке в ЕЗЦ относится особая роль, ведь ее можно будет держать в цикле "производство-переработка" 3-4 и больше раз.

"Четвертая индустриальная революция» звучит сильно! Расскажите в чем Ваша роль?

Как очевидно, это очень серьезная и сложная работа, которая требует внимания и действий каждого участника производственно-сбытовой цепочки, атакже государства. В январе этого года ЕС официально зафиксировал цель – вся полимерная упаковка в Европе к 2030 году должна стать перерабатываемой. Для достижения этой цели каждому участнику цепочки нужно решить свои задачи: государству – инфраструктурные, поставщикам – сырьевые. Наша задача, как производителя конечного продукта, гибкой упаковки, - обеспечить все возможности для переработки материала. Именно этим сейчас и занимаемся.Мы вместе с несколькими передовыми европейскими компаниями участвуем в проекте CEFLEX, где вместе работаем над созданием новой модели жизненного цикла гибкой упаковки согласно стандартам Экономики замкнутого цикла.

Приведите пример такой работы?

Например, недавно, вместе с несколькими клиентами мы заменили классическую упаковкудля кофе (ред. "стики3 в 1"), в структуре которой был комбинированный с фольгой материал, на легко перерабатываемую упаковку исключительно из полимеров,причем с теми же свойствами. Конечно, до этого ее тоже можно было перерабатывать, но сложней и дороже. Или наша собственная разработка – полностью перерабатываемая полимерная упаковка с визуальными и тактильными свойствами хлопка "COTTONTOUCH". Упаковка из такого материала долго сохраняет продукты свежими и бережет экологию.

Вы упомянули об экологии. Насколько важен для Вас этот вопрос?

Этой теме отведено отдельное внимание в нашей компании. Наша продукция и производство сертифицируется независимыми органами в соответствии с мировыми стандартами и требованиями пищевой, экологической, трудовой безопасности. Аудиты проходят на наших предприятиях регулярно, работа по улучшению – это непрерывный процесс.

Быть экологически и социально ответственным – сегодня это не просто выбор, а необходимость.

Кто еще оценивает Ваши достижения в этой области?

Многие. Например, по итогам ежегодного всеукраинского проекта "Экология, окружающая среда и природопользование в Украине", наше производство признали лучшим по уровню внедрения экологически безопасных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в 2017 году. Проект, кстати, важный, проходит под патронатом Министерства экологии и природных ресурсов Украины и при поддержке Государственной экологической инспекции Украины.

Говоря о государственных органах, как Вы взаимодействуете с ними по вопросам, связанными с Вашей индустрией или промышленностью в целом?

Государство решает глобальные задачи, стратегические вопросы, опираясь на экспертизу и комментарии профильных организаций и объединений. Мы поддерживаем коммуникацию с законодателями через нашу профессиональную Ассоциацию гибкой упаковки Украины, Европейскую бизнес-ассоциацию, Американскую ТПП, Союз химиков Украины, УСПП и прочие объединения бизнеса. Мы стремимся к европейской модели общения, где мы – профессионалы и эксперты отрасли. Очень хотелось бы, чтобы, как в Европе, законодательная власть прислушивалась к мнению экспертов отрасли и бизнесу.

А есть ли у Вас пример инициирования законодательных инициатив?

Как один из недавних примеров, в феврале мы подняли вопрос онормах миграции первичных ароматических аминов в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами. К сожалению, на данный момент, эти химические соединения даже не внесены в список канцерогенов, не говоря уже о действенном механизме обязательного контроля, но мы надеемся скоро это изменить.

По Вашему мнению, какой вклад в развитие Украины вносит Ваша промышленность?

Благодаря нашим решениям, производители пищевой и непищевой продукции расширяют географию своего присутствия, повышают продажи своего товара. С этого года аграрии имеют доступ к биоразлагаемой пленке для мульчирования,экологичнойагротехнологии, которая значительно повышает эффективность выращивания урожая. Мы поддерживаем высокотехнологичное производство, продолжаем разработку новых материалов. Наши предприятия предоставляют рабочие местаквалифицированным техническим и научным специалистам.

Каким Вы видите будущее своей индустрии, каковы перспективы на ближайшие 5 лет?

Мы живем в эпоху цифровых технологий. С каждым годом они проникают все глубже и глубже в нашу жизнь и производственные процессы. Индустрия упаковки не является исключением. Уже сегодня в нашем производстве мы используем технологии цифровой печатина гибкой упаковке, дополненной реальности и разные методы защиты от контрафакта. В будущем мы видим рост популярности этих технологий. Физическая упаковка товара будет иметь продолжение в цифровом мире. В обозримом будущем потребители смогут узнать все о продукте, просто, нацелив на него свой смартфон, а производитель сможет тут же собирать маркетинговую статистику и отслеживать перемещение своего продукта в реальном времени. И конечно,будет наблюдаться все большее проникновение биоразлагаемых материалов.