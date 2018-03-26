12:51 26.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Первый Деловой" назван лучшим информационно-новостным телеканалом года - ФОТО

Двадцать второй раз в Украине определили лауреатов премии "Человек года - 2017". Более 50 кандидатов соревновались в 18 номинациях, где в каждой определились по три претендента на первое место в своей области. И только на торжественной церемонии вручения премии общенациональной программы "Человек года-2017", которая состоялась 24 марта в Национальной Опере Украины, стало известно о победителях конкурса.

Так, в номинации "Лучший информационно-новостным телеканал года" победу одержал "Первый Деловой Телеканал".

"Команда "Первого Делового" не планирует останавливаться на достигнутом и готовит новые сюрпризы для зрителей", - отметил глава наблюдательного совета Дмитрий Шкиря.

При этом, генеральный директор премии "Человек Года" Аркадий Райцин заявил, что информационная сфера постепенно набирает обороты, ставит амбициозные цели, и движется вперед. Поэтому, украинское телевидение имеет огромный потенциал в нашей стране.

"Украина узнала имена людей, которые ежедневно делают нашу страну лучше", - подчеркнул основатель конкурса.

Возможно, через некоторое время у "Первого Делового" будут совсем другие возможности, охват аудитории и новые достижения. Ведь колектив телеканала своим упорным трудом доказал, что достойны этой награды.

К слову, награды вручены - церемония завершена, и сейчас организаторы премии "Человек года" ведут поиски новых имен. А кто же будет лауреатами следующего года, мы узнаем немного позже.

Общенациональная программа "Человек года" основана в 1995 году в Днепродзержинске (теперь - Каменское) местным бизнесменом Аркадием Райцин. С 1996 года церемония награждения ежегодно проходит в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состоялась ежегодная церемония награждения "Человек года-2017". Традиционно разыгрывались награды в номинациях: "Предприниматель года", "Журналист года", "Телеведущий года", "Аграрий года", "Менеджер года" и многие другие. Часть номинаций уже получили своих обладателей.


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