Ким Кардашьян "подловили" на ретуши своих фото - ФОТО

В частности, для нее изменить цвет волос, глаз на фото – не проблема. В этот раз поклонники "подловили" звезду на использовании фильтров и ретуши на своей талии.

Соответствующий снимок был опубликован в Instagram артистки, который за сутки собрал 1,5 миллиона просмотров. Однако, по всей видимости, из-за жестких замечаний подписчиков комментарии к снимку закрыли.

"Поклонники беспощадно издеваются над эпическим фотошоп-провалом Ким Кардашьян, потому что это действительно настолько плохо", - отметил микроблогер SamSmart.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на Хэллоуин примеряла три костюма музыкальных легенд. Для этого девушка выбрала праздничные образы сразу трех див: Мадонны, Шэр и певицы Алии.