Мария Яремчук трогательно спела песню своего отца

За два дня песню прослушали 23500 тысяч пользователей.

Стоит отметить, что Мария Яремчук - младшая дочь известного украинского певца и композитора Назария Яремчука от его второй его жены, который умер в 1995 году от рака желудка. Маленькой Марии тогда было два года.

Пользователи сети позитивно оценили исполнение песни Марией. Александр Кондратюк счел композицию красивой. "Отец гордится тобой, Марийка", - прокомментировал Виталий Флора. Владимир Белов написал, что улыбается, несмотря ни на что, добавивив, что исполнение песни очень хорошее, проникновенное, трогательное, душевное, и что он любит Марию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американская певица Майли Сайрус обвиняется в плагиате, за который она должна заплатить 300 млн долларов.