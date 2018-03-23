18:55 23.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100189430:test

Мария Яремчук трогательно спела песню своего отца

Известная украинская вокалистка Мария Яремчук исполнила знаменитую песню своего отца Назария Яремчука "Усміхнися мені". Новая акустическая версия песни опублиована на YouTube, а трогательное исполнение певицы уже покорило слушателей. Композицию презентовали в програме "Країна Мрій" на Країна ФМ.

Мария Яремчук трогательно спела песню своего отца

За два дня песню прослушали 23500 тысяч пользователей. 

Стоит отметить, что Мария Яремчук - младшая  дочь известного украинского певца и композитора Назария Яремчука от его второй его жены, который умер в 1995 году от рака желудка. Маленькой Марии тогда было два года. 

Пользователи сети позитивно оценили исполнение песни Марией. Александр Кондратюк счел композицию красивой. "Отец гордится тобой, Марийка", - прокомментировал Виталий Флора. Владимир Белов написал, что улыбается, несмотря ни на что, добавивив, что исполнение песни очень хорошее, проникновенное, трогательное, душевное, и что он любит Марию.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", американская певица Майли Сайрус обвиняется в плагиате, за который она должна заплатить 300 млн долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинским футболистам запретили смартфоны в столовой Переход на летнее время состоится: когда украинцам нужно перевести часы в 2018 Президент назначил нового губернатора Волынской области В Нацбанке перечислили факторы роста ВВП в этом году
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив