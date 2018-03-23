Королевская семья показала пригласительные на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - ФОТО

Об этом сообщил Кенсингтонский дворец, опубликовав соответствующее фото на странице в Twitter.

По предварительным данным, свадебная церемония принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая. Так, чтобы все пошло по плану, приглашения были отправлены уже 600 гостям. Также около 200 открыток были разосланы на вечеринку в Frogmore House, которая пройдет вечером после мероприятия.

Отметим, что на карточке напечатан именно герб принца Уэльского Чарльза, поскольку именно от его имени рассылаются пригласительные.

Кстати, открытое письмо изготовила типографская компания Barnard and Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", молодую пару поженят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая, которая вмещает приблизительно 800 человек. Теперь же появилась информация о том, что церемония пройдет в полдень. Также известно, что принц Гарри с Меган Маркл проедут в карете через Виндзор, Беркшир.