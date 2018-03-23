Актер из Сватов попал в больницу с инсультом

Отмечается, что после операции всеми любимый актер находиться в одной из московских клиник, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Известно, что нездоровилось артисту еще, 17 марта, у него нарушилась речь и онемела часть тела с одной стороны. После чего, он был доставлен в одну из больниц Подмосковья. Позже его перенаправили на лечение в столицу.

В данное время Добронравов идет на поправку, его здоровье нормализовалось. По прогнозам врачей, артиста могут выписать 31 марта, так что 1 апреля он уже сможет вновь выйти на сцену.

Добавим, Добронравов с 1990 года работал в театре "Сатирикон", а в 2003 году стал актером Театра сатиры. Параллельно он работал на телевидении, где несколько лет снимался в скетч-шоу "6 кадров". Одними из самых ярких его работ стали роли в фильмах "День радио", "Ликвидация", "Сваты".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни. Отмечается, что украинец хорошо себя чувствует и уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе.