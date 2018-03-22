10:58 22.03.2018 | Культура | Новости
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Селин Дион внезапно отменила все концерты

Всемирно известная канадская певица Селин Дион отменила ряд концертов, запланированных в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем.

Селин Дион внезапно отменила все концерты

Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что не состояться выступления запланированы с 26 марта по 18 апреля этого года.

Известно, что в последнее время звезда страдала из-за проблем с ухом, которые мешали ей петь. Лечение заключалось в использовании ушных капель, однако с недавнего времени они перестали помогать.

В итоге певица решилась на минимальную инвазивную хирургическую процедуру, назначенную в ближайшее время.

Добавим, что концерты исполнительницы должны возобновиться 22 мая.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни. Отмечается, что украинец хорошо себя чувствует и уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе.


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