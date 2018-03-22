Селин Дион внезапно отменила все концерты

Об этом она сообщила на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что не состояться выступления запланированы с 26 марта по 18 апреля этого года.

Известно, что в последнее время звезда страдала из-за проблем с ухом, которые мешали ей петь. Лечение заключалось в использовании ушных капель, однако с недавнего времени они перестали помогать.

В итоге певица решилась на минимальную инвазивную хирургическую процедуру, назначенную в ближайшее время.

Добавим, что концерты исполнительницы должны возобновиться 22 мая.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полузащитник немецкого клуба "Шальке" Евгений Коноплянка возобновил тренировки после болезни. Отмечается, что украинец хорошо себя чувствует и уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе.