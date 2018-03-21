Ани Лорак рассказала об отношениях с мужем - ФОТО

Такие признания о семейной жизни певица поделалась в интервью изданию Sobesednik.ru.

Как отметила Лорак, каждый день необходимо всегда находить время для любимого человека. К примеру, в их семье заведено, чтобы отправлять дург другу сообщения. Вообщем, нужно уметь держать семейную линию связи и не терять ее.

При этом Каролина не согласна, что с годами чувства между супругами становятся холоднее. Звезда заверила, что в их отношениях с мужем Муратом Налчаджиоглу за 12 лет ничего не изменилось.

"Балую его любовью, поцелуями, массажами, вкусными завтраками. Он любит омлет с сыром. Когда я дома, то часто его готовлю. Он тоже любит меня удивлять. Может без повода дарить цветы. Мне это приятно ", - рассказала певица.

Кстати, супружеская пара воспитывает 6-летнюю дочь Софию. По мнению певицы, ее дочери "пока рановато светиться".

Напомним, как сообщал ранее

"УРА-Информ", известный российский музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что шоу программа "Дива" Ани Лорак не совсем была удачной и фееричной со стороны самой певицы. В частности, он указал на ошибки украинской исполнительницы во время ее концерта в Белорусии.