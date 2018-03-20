Украинский борец снялся в клипе известного рэпера - ВИДЕО

Соответствующий видеоролик можно посмотреть на канал YouTube, который за несколько дней уже собрал свыше 550 тыс. просмотров.

Отметим, что композиция под названием "Гни свою линию" рассказывает о подростке, который терпит унижения от своих ровесников. Так, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону парень начинает активно заниматься спортом. При этом роль героя во взрослом возрасте исполнил именно Беленюк.

По словам Ярмака, эта песня с созидательным смыслом находит отражение в сердцах людей.

В свою очередь поклонники считают, что видео вышло очень мотивирующим для простых людей.

"Ярмак, спасибо тебе, что создаешь такие жизненные треки. Когда слушаешь твои песни - меняешь себя внутри, осознаешь, что делаешь не так... Короче, твори такую музыку, это твое! Ты мотивируешь других стремиться к новым вершинам в своей жизни! Большое спасибо!" - написал один из юзеров.﻿

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", букмекеры после обсуждения участников Евровидения-2018 предположительно отдали победу представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля. Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров.