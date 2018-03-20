Анжелина Джоли сделала заманчивое предложение бизнесмену

Об этом сообщает британский журнал Life&Style, однако имени избранника звезды пока не разглашают.

Отмечается, что свадьба предварительно назначена на июль – август нынешнего года. Бракосочетание решено провести в Лондоне или его окрестностях.

Источники в окружении актрисы сообщают, что отношения с британцем длятся уже около года. Пару познакомила жена Джорджа Клуни Амаль.

В данное время, Джоли официально разводится с Питтом. До брака с ним она также успела побывать женой сначала британского актера Джонни Ли Миллера, а затем его американского коллеги Билли Боба Торнтона.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кенсингтонском дворце заявили, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл раскрыли детали своей свадьбы, которая состоится 19 мая.