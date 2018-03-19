Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения

Порошенко сообщил, что счастливы те, кому выпала честь жить в эпоху Лины Костенко. Он пожелал многих лет Лине Васильевна. Также президент поблагодарил ее за то, что силой своего слова она каждый день делает нас сильнее и вселяет веру и надежду в наши сердца.

Лина Костенко родилась в семье учителей 19 марта 1930 года, которая в тот момент проживала в Ржищеве Киевской области. Незадолго после рождения дочери, семья переехала в Киев, где Лина окончила среднюю школу №123. После она продолжила учебу в Киевском педагогическом институте и Литературном институте.

Сборники стихов "Проміння землі" и "Вітрила" немало заинтересовали читателей и литературных критиков. Сборник "Мандрівки серця" продемонстрировал истинную творческую зрелость Костенко, поставил ее имя между именитых мастеров украинской поэзии. В 2010 году вышло первое крупное прозаическое произведение Лины - роман "Записки українського самашедшого". Со сборником поэзий "Річка Геракліта" читатели имели возможность познакомиться в феврале 2011 году. В него вошли ранее написанные и 50 новых стихотворений.

Произведения Лины Костенко переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", киевской публике представят световое шоу по мотивам стихотворений известной украинской поэтессы Лины Костенко.