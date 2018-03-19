Беременная Кейт Миддлтон вновь вышла в люди

На официальном мероприятии Кейт появилась в зеленном однобортном пальто от Catherine Walker, которое демонстрировала уже во время визита в Швецию в январе.

Беременная Кейт Миддлтон дополнила образ элегантной шляпкой "Meribel" от Gina Foster, меховым воротником и перчатками. В довершение герцогиня пришла в черных замшевых туфлях Tod’s на устойчивом каблуке.

Как известно, Кейт Миддлтон сейчас находится на восьмом месяце беременности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", герцогиня Кэтрин Миддлтон, мать двоих совместных с принцом Уильямом детей, не перестает радовать поклонников своими нарядами - она появилась на публике в платье для беременных от Seraphine за 99 фунтов стерлингов.