19:55 19.03.2018 | Культура | Новости
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Беременная Кейт Миддлтон вновь вышла в люди

В День святого Патрика, который в Великобритании отмечают 17 марта, принц Уильям и его супруга, беременная Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приехали в лондонский Хаунслоу, где прошел традиционный парад Первого батальона Ирландской гвардии. Про это сообщает mirror.co.uk.

Беременная Кейт Миддлтон вновь вышла в люди

На официальном мероприятии Кейт появилась в зеленном однобортном пальто от Catherine Walker, которое демонстрировала уже во время визита в Швецию в январе.

Беременная Кейт Миддлтон дополнила образ элегантной шляпкой "Meribel" от Gina Foster, меховым воротником и перчатками. В довершение герцогиня пришла в черных замшевых туфлях Tod’s  на устойчивом каблуке.

Как известно, Кейт Миддлтон сейчас находится на восьмом месяце беременности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", герцогиня Кэтрин Миддлтон, мать двоих совместных с принцом Уильямом детей, не перестает радовать поклонников своими нарядами - она появилась на публике в платье для беременных от Seraphine за 99 фунтов стерлингов.


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