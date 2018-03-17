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Вокалист британской рок-группы Роджер Долтри оглох

Вокалист британской рок-группы The Who Роджер Долтри, который и основал ее в 1964 году, во время выступления заявил со сцены, что он оглох. Об этом стало известно из видеозаписи концерта, которую опубликовал TMZ.

Вокалист британской рок-группы Роджер Долтри оглох

Долтри признался, что лишился слуха из-за собственных многочисленных концертов. Как выразился музыкант, он сожалеет о том, что с молодости не использовал беруши для защиты слуха во время концертов, так как он об этом тогда не знал. Долтри передал наставление следующим поколениям рок-н-рольщиков не повторять его ошибок.

Тем не менее мужчина, несмотря на недуг, выразил намерение продолжать музыкальную карьеру. В данный момент вокалисту помогает использование специальных слуховых аппаратов. Он добавил, что научился читать слова по губам собеседников.

Напомним, как ранее сообща "УРА-Информ", известный американский музыкант и гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс ушел из жизни в возрасте 82 лет.


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