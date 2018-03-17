05:00 17.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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По мотивам мультфильма "Украденная принцесса" выпустят украинские марки

В Украине анонсировали производство новых художественных почтовых марок, которые будут посвящены мультфильму "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Об этом сообщает на Facebook Государственное Агентство Украины По Вопросам Кино.

По мотивам мультфильма

Как смогут узнать любители украинского анимационного фильма, на первой из почтовых марок, выполненных на самоклеющейся бумаге, изображены главные герои на фоне старинной столицы Украины: отважная принцесса Мила, ее отец - киевский князь Владимир и возлюбленный - странствующий актер Руслан.

На другой почтовой марке изображен Хомяк Винницкий.

Обойдутся новые марки недорого – их номинал пять гривен.

Тираж каждой из марок пока что равняется в 100 000 экземпляров.

Между тем, будет запущено производство конвертов "Первый день" и изготовят специальный почтовый штемпель.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинский анимационный фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" за несколько дней уже собрал вдвое больше денег, чем "Коко" – лауреат Оскара 2018 от студии Disney.


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