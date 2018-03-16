Шэрон Стоун высказалась в поддержку обвиненного в харасменте Франко

По ее словам, она совсем то не понимает с какой стати он стал для них плохим и почему девушка, которая находилась с ним в отношениях, предъявляет ему претензии за склонение к оральному сексу.

Также 60-летняя актриса утверждает, что она работала с ним во время фильма "Артист-катастрофа" 2017 года. Как звезда заверила, во время их сотрудничества Франко всегда был добрым и приятным человеком.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", известные голливудские актеры инициировали создание движения, направленного на предотвращение сексуальных домогательств в киноискусстве.