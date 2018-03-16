Президент Украины встретился со знаменитым актером Жаном Рено – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Презедент отметил, что в 2018 году значительно увеличилось количество украинских фильмов. Он надеется, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

Во время встречи с Рено, Порошенко признался, что является его сторонником и видел много фильмов с его участием. Глава правительства уверен, что украинско-французский фильм со столь выдающимся актером будет иметь большой успех.

"Ваше участие в этой картине будет хорошей рекламой для Украины", – сказал лидер страны.

В свою очередь, Рено поделился своим впечатлением от Украины и народа. Большую часть съемок он провел в украинских Карпатах, был поражен красотой озера Синевир и щедростью жителей.

Также кинозвезда рад работе с украинской командой. Он призывает мировых кинопродюсеров обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

Не обошлось и без денежного вопроса, Рено считает, "если вы инвестируете один доллар в кино – вы возвращаете три доллара".

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в последнее время французский актер Жан Рено был на сьемках фильма "Последний шаг" на Закарпатье. Его пребывание в этом регионе вызвало настоящий фурор среди местных жителей. Так, перед отъездом Рено очень любезно попрощался с персоналом отеля и высказал много теплых слов в адрес местного общества.