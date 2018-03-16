MONATIK упал со сцены во время выступления - ВИДЕО

Видео инцидента певец опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Кто не падал, тот не поднимался", - сообщил он.

При это популярный певец написал, что Минск звучит сногсшибательно. Кроме того, он выразил огромную благодарность всем и лично каждому, кто разделил с ним незабываемые эмоции на концерте.

Также артист добавил к подписи такие хештеги #упали в любовь, #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.

В свою очередь активные пользователи сразу же начали комментировать этот курьезный случай с Монатиком.

"Была на этом концерте и стояла где-то в середине танцпола, и не заметила, как упал Монатик... Значит он сделал это очень профессионально, так что даже зрители не заметили падения... А концерт очень понравился", - пишут поклонники певца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с каждым днем появляются все новые и свежие "примочки" для создания и написания музыки. Однако на сегодняшнее время очень сложно разыскать тот самый регтайм, который хотелось бы слушать постоянно. Это все равно, что найти своего человека в миллионном городе. Тем не менее популярный украинский музыкант и хитмейкер, который в музыкальной тусовке Артем Пивоваров закрепил за собой звание "человек-фичеринг" не побоялся поэкспериментировать со стилями, и в конечном итоге представил публике новое звучание композиций в современной обработке.