MONATIK упал со сцены во время выступления - ВИДЕО
Известный украинский исполнитель Дмитрий Монатик во время концерта в Минске неожиданно свалился со сцены. По всей видимости артист не заметил препятствия в танце.
Видео инцидента певец опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Кто не падал, тот не поднимался", - сообщил он.
При это популярный певец написал, что Минск звучит сногсшибательно. Кроме того, он выразил огромную благодарность всем и лично каждому, кто разделил с ним незабываемые эмоции на концерте.
Также артист добавил к подписи такие хештеги #упали в любовь, #ударились в танцы и #кто не падал, тот не поднимался.
В свою очередь активные пользователи сразу же начали комментировать этот курьезный случай с Монатиком.
"Была на этом концерте и стояла где-то в середине танцпола, и не заметила, как упал Монатик... Значит он сделал это очень профессионально, так что даже зрители не заметили падения... А концерт очень понравился", - пишут поклонники певца.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине с каждым днем появляются все новые и свежие "примочки" для создания и написания музыки. Однако на сегодняшнее время очень сложно разыскать тот самый регтайм, который хотелось бы слушать постоянно. Это все равно, что найти своего человека в миллионном городе. Тем не менее популярный украинский музыкант и хитмейкер, который в музыкальной тусовке Артем Пивоваров закрепил за собой звание "человек-фичеринг" не побоялся поэкспериментировать со стилями, и в конечном итоге представил публике новое звучание композиций в современной обработке.
Известный украинский певец MONATIK и популярная группа "Время и стекло" снялись в рекламных видеороликах российского мобильного оператора "Мегафон". Соответствующие ролики появились на Youtube-канале компании РФ.