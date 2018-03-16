Кэти Перри обвиняется в домогательствах 19-летнего парня – ФОТО

Отмечается, что во время шоу артистка неожиданно поцеловала молодого участника соревнования Тревора Холмса. Юноша признался, что был удивлен поведением Перри.

Также, молодой парень признался, что он никогда в жизни не целовался и почувствовал себя неловко. В то же время сам Холмс опубликовал на своей Instagram-странице пост, в котором заявил о неверном толковании его слов.

"Я не считаю, что Кэти Перри меня домогалась, и я благодарен судьям за их оценки моего выступления. Я чувствовал себя неуютно в том смысле, что я никогда не целовался раньше, и не ожидал, что мне придется это делать сейчас", - отметил молодой человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", манекенщица plus-size Мария Хименес Пасифико рассказала, что подверглась изнасилованию в 15 лет со стороны знакомого мужчины.