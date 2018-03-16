18:17 16.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Джамала получила престижную премию "Женщина Украины-2018" - ФОТО

Известная украинская певица Джамала во время беременности не только ведет активную телевизионную жизнь, но и успевает получать престижные награды.

Джамала получила престижную премию

Накануне артистка удостоилась премии "Женщина Украины-2018" в номинации "Шоу-бизнес" по версии украинского журнала "Единственная".

"Благодарю журнал "Единственная" за награду "Женщина Украины 2018" и вдохновение!!! Спасибо моим фанам, что голосовали за меня. Мне очень приятно", – говорится в подписи к фотографиям Джамалы в Instagram.

Добавим, что ежегодная премия "Женщина Украины" предоставляется тем женщинам, которые достигли успехов в различных сферах деятельности и вдохновляют других людей на смелые поступки. Победителей определяют в нескольких номинациях.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Томас Бах является мировым спортивным функционером высшего ранга, однако, кажется, немцу этого недостаточно: за счет Игр в Южной Корее Бах хочет приблизиться к более значимой цели.


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