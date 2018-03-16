03:00 16.03.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Дэвид Бекхэм похвастался семейным снимком – ФОТО

Несмотря на то, что известный футболист Дэвид Бекхэм редко публикует семейные снимки, его жена Виктория придерживается такого же мнения.

Дэвид Бекхэм похвастался семейным снимком – ФОТО

Глава звездного семейства Дэвид Бекхэм поздравил жену с Днем матери, опубликовав на своей странице в Instagram трогательное семейное фото.

На снимке видно, что вся семья в сборе. Он подписал снимок трогательными словами: "Эта маленькая банда желает счастливого Дня матери потрясающей маме."

Видимо, День матери стал отличным поводом для звездного семейства собраться всем вместе и отметить праздник.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Дворце "Украина" во время церемонии и концерта "Viva! Самые красивые-2018" впервые была вручена статуэтка в номинации "мама года". Обладательницей награды стала телеведущая Катя Осадчая. Статуэтку победительницы Катя получила с рук украинской певицы Alyosha, которая завоевала эту награду в 2017 году.


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