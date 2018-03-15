Стала известна новая избранница экс-супруга Энистон – ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что новой избранницей 46-летнего актера якобы стала 25-летняя художница из Нью-Йорка Петра Коллинз.

Согласно информации издания, Джастин Теру очарован своей новой возлюбленной. Известно, что Теру был знаком с Коллинз еще до расставания со своей супругой.

Недавно на своей Instagram-странице актер опубликовал снимок, на котором запечатлен с новой возлюбленной.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская певица и народная артистка София Михайловна Ротару тайно обвенчалась с неизвестным мужчиной. Личный стилист певицы Сергей Зверев в разговоре о замужестве эстрадных исполнительниц ненароком упомянул, что Ротару уже давно как замужем, просто этого не афиширует в СМИ, дабы лишний раз не привлекать внимание.