03:00 15.03.2018 | Культура | Новости
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Стала известна новая избранница экс-супруга Энистон – ФОТО

После недавнего развода Джастина Теру с Дженнифер Энистон, у актера очень быстро наладилась собственная жизнь, а именно появилась новая возлюбленная.

Стала известна новая избранница экс-супруга Энистон – ФОТО

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что новой избранницей 46-летнего актера якобы стала 25-летняя художница из Нью-Йорка Петра Коллинз.

Согласно информации издания, Джастин Теру очарован своей новой возлюбленной. Известно, что Теру был знаком с Коллинз еще до расставания со своей супругой.

Недавно на своей Instagram-странице актер опубликовал снимок, на котором запечатлен с новой возлюбленной.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинская певица и народная артистка София Михайловна Ротару тайно обвенчалась с неизвестным мужчиной. Личный стилист певицы Сергей Зверев в разговоре о замужестве эстрадных исполнительниц ненароком упомянул, что Ротару уже давно как замужем, просто этого не афиширует в СМИ, дабы лишний раз не привлекать внимание. 


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