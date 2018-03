Майли Сайрус должна заплатить за плагиат круглую сумму

Об этом сообщает издание NME.

Отмечается, что предъявил обвинения звезде ямайский музыкант Майкл Мэй (Flourgon). Он утверждает, что ее песня We Can't Stop очень похожа на песню We Run Things, выпущенную им в 1988 году.

По информации издания, артист уже подал соответствующий иск в суд США и требует компенсацию в размере 300 миллионов долларов. Мэй также добавил, что его песню любят поклонники регги во всем мире.

Сама Майли Сайрус к настоящему моменту не высказалась относительно обвинений в ее адрес.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в песне "Forever", которую украинский поп-исполнитель Никита Алексеев (Alekseev) планирует спеть в финале национального отбора на Евровидение-2018 в Беларуси, заметили плагиат.