Песня певицы из Израиля для Евровидение-2018 "взорвала" сеть – ФОТО, ВИДЕО

Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров.

Также фаны в комментариях оставляли сотни восторженных отзывов и даже поздравления с будущей победой.

В таком случае, в букмекерской таблице Эстония опустилась на третье место, второе место занимает Чехия, которую в этом году представит Миколас Джозеф с песней "Lie to Me", ну а первое – Израиль.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в 2018 году международный песенный конкур Евровидения впервые пройдёт в столице Португалии – Лиссабоне. А вот само мероприятие будет проводиться уже в 63-й раз.