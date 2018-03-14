Песня певицы из Израиля для Евровидение-2018 "взорвала" сеть – ФОТО, ВИДЕО
Букмекеры после обсуждения участников Евровидения-2018 предположительно отдали победу представительнице Эстонии, но теперь ситуация изменилась и претендентом на победу в конкурсе стала певица Нетта Барзилай из Израиля.
Клип Нетты на песню "Toy" на YouTube уже собрал почти 1 миллион просмотров.
Также фаны в комментариях оставляли сотни восторженных отзывов и даже поздравления с будущей победой.
В таком случае, в букмекерской таблице Эстония опустилась на третье место, второе место занимает Чехия, которую в этом году представит Миколас Джозеф с песней "Lie to Me", ну а первое – Израиль.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в 2018 году международный песенный конкур Евровидения впервые пройдёт в столице Португалии – Лиссабоне. А вот само мероприятие будет проводиться уже в 63-й раз.