04:00 14.03.2018 | Культура | Новости
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Хью Грант стал отцом в пятый раз – ВИДЕО

Известный 57-летний британский актер Хью Грант вновь стал отцом, уже в пятый раз. Об этом сообщила бывшая жена актера Элизабет в эфире шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Хью Грант стал отцом в пятый раз – ВИДЕО

По словам экс-супруги, ребенка родила актеру 35-летняя возлюбленная Анна Эберштейн.

"На прошлой неделе Хью стал отцом в пятый раз. И это после 50 лет! Он прекрасный отец. Дети превратили его из очень несчастного человека в умеренно несчастного", – сказала она.

В данное время, пол и имя ребенка пока не сообщаются. Для Гранта ребенок стал третьим общим с Эберштейн. В 2012 году у них родился сын, в 2015-м – дочь. Кроме того, у актера есть двое детей от бывшей секретарши, китаянки Тинглан Хонг – Табита и Феликс.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в третий раз стал отцом. Его супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему сына.


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