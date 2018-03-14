03:00 14.03.2018 | Культура | Новости
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Гильермо дель Торо тайно от всех разошелся с женой

После получения статуэтки в номинации "Лучший фильм" на церемонии "Оскар 2018" вокруг Гильермо дель Торо стали распространятся слухи, из-за того, что он пришел на церемонию сам без супруги. Об этом сообщает издание thr.ru.

Гильермо дель Торо тайно от всех разошелся с женой

Ведь известный кинематографист вместе со своей супругой Лоренца Ньютон прожил более 31 лет.

Сразу после церемонии дель Торо признался, что развёлся с Ньютон ещё в прошлом феврале. Экс-пара не афишировала свой разрыв, а о положении дел знали всего несколько близких друзей.

В своих благодарственных речах дель Торо ни раз упоминал Морган и отмечал их совместную работу.

"Она просто работает со мной, у нас хорошие дружеские отношения. Хочется сразу прояснить, что с женой мы расстались в феврале, а с Ким я начал работать только в конце лета", — уверяет режиссер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", открытие реестра неплательщиков алиментов буквально приковало к этой теме внимание СМИ: в поисках "грязного белья" топ-персон редакции изучили огромные массивы информации. Одним из первых в фокус внимания СМИ попал народный депутат Сергей Каплин.


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