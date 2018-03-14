Гильермо дель Торо тайно от всех разошелся с женой

Ведь известный кинематографист вместе со своей супругой Лоренца Ньютон прожил более 31 лет.

Сразу после церемонии дель Торо признался, что развёлся с Ньютон ещё в прошлом феврале. Экс-пара не афишировала свой разрыв, а о положении дел знали всего несколько близких друзей.

В своих благодарственных речах дель Торо ни раз упоминал Морган и отмечал их совместную работу.

"Она просто работает со мной, у нас хорошие дружеские отношения. Хочется сразу прояснить, что с женой мы расстались в феврале, а с Ким я начал работать только в конце лета", — уверяет режиссер.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", открытие реестра неплательщиков алиментов буквально приковало к этой теме внимание СМИ: в поисках "грязного белья" топ-персон редакции изучили огромные массивы информации. Одним из первых в фокус внимания СМИ попал народный депутат Сергей Каплин.